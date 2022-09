Joris Nieuwenhuis wordt weer fulltime veldrijder en gaat aan de slag bij Sven Nys

Joris Nieuwenhuis verlaat Team DSM en wordt weer fulltime veldrijder. Hij gaat naar Baloise Trek Lions, het team van Sven Nys.

Recent reed Joris Nieuwenhuis nog de Vuelta voor Team DSM uit. Ook stond hij aan de start van de Omloop van het Houtland, maar hij finishte niet.

Dat waren meteen de laatste wapenfeiten voor Nieuwenhuis bij DSM. Hij verlaat het team en gaat vanaf 1 oktober aan de slag bij Baloise Trek Lions. Zo wordt hij opnieuw fulltime veldrijder. Bij de beloften werd hij al wereldkampioen veldrijden en ook werd hij 2 keer Nederlands kampioen. In zijn 1e jaar bij de profs behaalde hij 20 keer een plaats in de top 10, met het podium in Heusden-Zolder als uitschieter.

EIND OKTOBER HET VELD IN

"Op de weg ben ik beginnen vervreemden van wie ik was", vertelde Nieuwenhuis. "Ook was de kans op valpartijen groter. Dit jaar voelde ik dat ik weer de omslag richting het veld wil gaan maken. Ik kijk ernaaruit om een mooi verhaal bij Baloise Trek Lions te schrijven."

"In het begin zal ik weer in het crossritme moeten komen, omdat ik de laatste 3 winters geen uitgebreid crossprogramma had. Op het einde van het seizoen hoop ik me in de kijker te rijden, maar daarover kan ik nog geen concrete uitspraken over maken. We moeten ook nog eens voor het wedstrijdprogramma samenzitten. De bedoeling is om eind oktober weer in het veld te duiken", besloot Nieuwenhuis.