Jumbo-Visma verwelkomt 21-jarig Brits talent en laat hem nu reeds als stagiair koersen in Italië

Vanaf 2023 zal Tom Gloag volwaardig lid zijn van Jumbo-Visma. In de laatste maanden van dit jaar gaat de Brit als stagiair reeds aan koersen deelnemen. Jumbo-Visma bevestigt op sociale media dat het hem gaat opstellen in de Girio dell'Emilia, Tre Valli Varesini en Gran Piemonte.

In die drie Italiaanse koersen kan Gloag in een tijdsspanne van vijf dagen meteen volop laten zien uit welk hout hij gesneden is. Gloag kwam tot dusver uit voor Trinity Racing. Hij werd begin dit seizoen derde in de Flèche Ardennaise en eindigde vorig jaar zesde in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften.

Welcome Tom Gloag! He is part of our team from next year on and already on the roster as a trainee this year💪 pic.twitter.com/kNv4rEqfOe