Diether Sweeck rijdt deze winter voor eenmansploeg Kovéra

Diether Sweeck heeft gekozen voor een eenmansploeg Kovéra om komende winter het crossseizoen af te werken. Het is de bedoeling om beter te doen dan volgend jaar.

Vorige winter was het niet het veldritseizoen voor Diether Sweeck. Hij finishte maar 5 keer in de top 10. Dit jaar wil hij beter te doen. Hij zal dat proberen te doen bij Kovéra, een eenmansploeg. "Ik ga zo veel mogelijk in België rijden en wil verschillende keren in de top 10 van grote crossen rijden", klinkt het in een persbericht.

"Ook ben ik blij dat ik na een minder seizoen op een gestructureerde manier het veld weer kan induiken en dat met de steun van een Belgisch bedrijf", ging Sweeck verder.

Sweeck is op dit moment de enige renner bij Kovéra, maar het is niet uitgesloten dat de ploeg nog wordt uitgebreid. Er kunnen op termijn zowel renners als partners zijn.