Michael Vanthourenhout wint tweede cross van het seizoen in Meulebeke voor Iserbyt en Van der Haar

Opnieuw een top twee voor Pauwels Sauzen-Bingoal.

Op het parcours van het Belgisch kampioenschap van vorig jaar, dat helemaal hertekend was ontstond er geen duidelijke afscheiding in het begin, maar uiteindelijk reden ploegmaten Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt met twee weg.



Laurens Sweeck kwam bij de twee aansluiten op zes ronden van het einde na een slechte start. Maar lang duurde dat niet want Sweeck viel op de trap letterlijk weg en hield er ook een kapotte schoen aan over. Lars van der Haar kwam intussen aansluiten bij de twee vooraan.

Na een snedige versnelling kon Vanthourenhout een kloofje van betekenis slaan op Iserbyt en Van der Haar. Vanthourenhout kon zijn voorsprong behouden, al probeerde Iserbyt in de laatste ronde nog om dichterbij te komen.

Vanthourenhout pakte zijn tweede overwinning van het seizoen. Iserbyt eindigde op plek twee, Lars van der Haar werd derde. Sweeck werd uiteindelijk nog vierde. De volgende twee weken trekken de crossers naar Amerika voor de Wereldbekerwedstrijden in Waterloo en Fayetteville.