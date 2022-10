Laura Verdonschot 3e in manche van de Tsjechische Toi Toi Cup, Kata Blanka Vas wint

Laura Verdonschot is 3e geëindigd in het Tsjechische Hlinsko. De overwinning ging naar Kata Blanka Vas. Bij de mannen won Michael Boros.

Geen Laura Verdonschot in de Exact Cross van Meulebeke. Ze reed in het Tsjechische Hlinsko, een manche van de Toi Toi Cup.

Op Kata Blanka Vas stond er geen maat en ze won met overmacht in Hlinsko. Achter haar spurtte Verdonschot voor de 2e plaats, maar Kristyna Zemanova was sneller. Suzanne Verhoeven, ploegmate van Verdonschot, eindigde op plaats 7. Jinse Peeters was 8e.

Bij de mannen won Michael Boros. Hij won voor Adam Toupalik. Ook reed er een Belg mee. Julian Siemons eindigde mee op het podium.