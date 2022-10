Vincent Baestaens in de VS nog maar eens aan het feest: nu wint hij ook de Charm City Cross

Vincent Baestaens heeft al zijn 5e zege van het seizoen geboekt. Deze keer won hij de Charm City Cross.

In het begin van het crossseizoen rijdt Vincent Baestaens crossen in de VS. De voorbije weken reed hij er al 4 en hij won ze ook allemaal.

Zijn volgende afspraak was de Charm City Cross. Ook deze keer won Baestaens. In het slot moest hij enkel nog afrekenen met Eric Brunner die in Virginia achter Baestaens al 2 keer 2e eindigde.