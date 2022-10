Alec Segaert wint de Ronde van Lombardije voor beloften: "De hele dag een geweldig gevoel"

Alec Segaert won de Ronde van Lombardije voor beloften. Hij klopte onder meer wereldkampioen Yevgeniy Fedorov.

"Ik had de hele dag een geweldig gevoel", vertelde Alec Segaert via Lotto Soudal. "Na de Madonna del Ghisallo bleven we nog met 5 over en in de lokale ronde waren we nog met 3."

Toch was het nog opletten, want in de laatste kilometer kwam er nog een renner aansluiten. "Een 4e renners sloot net voor de laatste bocht aan en we gokten een beetje. Uiteindelijk maakte ik er een lange sprint van en kon ik de wereldkampioen Yevgeniy Fedorov en Jordan Labrosse afhouden", aldus Segaert.

Voor de opleidingsploeg van Lotto Soudal was Segaert niet de 1e die de Ronde van Lombardije voor beloften won. In 2016 won Harm Vanhoucke en in 2020 won Harry Sweeny.