Evenepoel doet zijn kant van 'Ineos-verhaal': "Van gerucht bijna feit gemaakt, nog nooit gesproken over een vertrek"

Van een vertrek bij Quick-Step en een verhuis naar Ineos is geen sprake, benadrukte Remco Evenepoel in zijn eerste persconferentie als wereldkampioen wielrennen.

Dit was de kans voor Remco Evenepoel om eens zijn verhaal te doen en te vertellen hoe hij op de hoogte is geraakt van de commotie rond zijn persoon. "Ik was rustig aan het trainen. Toen ik stopte voor een koffie en naar mijn telefoon keek, ontplofte die zowat. Ik wist helemaal niets van wat er gezegd werd."

VERTROUWEN TUSSEN RENNER EN PLOEG

Wat niet betekent dat Evenepoel geen besef had van de belangstelling in hem. "Ik wist voor de Vuelta wel dat er interesse was van meerdere teams, maar wilde daar niets over horen omdat ik nog grote doelen had en me daarop wilde focussen. Ik lig vast bij de ploeg tot het einde van 2026. We hebben vertrouwen in elkaar. Ik zie geen enkele reden om te vertrekken. Ik ben gelukkig bij Quick-Step."

© photonews

Klare taal. De storm over dit onderwerp kan nu dus gaan liggen. "Het is wat vervelend dat van een gerucht bijna een feit wordt gemaakt. Ik heb nooit gesproken over een vertrek. Niet tegen Patrick Lefevere en niet over mijn eigen entourage. De supergoede resultaten komen er ook door de band die ik heb met iedereen binnen de ploeg. Die zorgt er mee voor dat ik die prestaties kan leveren."

REGENBOOGTRUI TONEN

Het is alleszins ook als renner van Quick-Step dat de wereldkampioen zich dinsdag aan de start van Binche-Chimay-Binche zal melden. "Ik ben niet echt fris meer. Ik ben de voorbije week altijd laat naar bed gegaan. Ik sta niet aan de start in Binche om de koers te winnen, maar om mijn regenboogtrui te tonen. Ik ga er zelf zo veel mogelijk van proberen te genieten."

Er is bewust gekozen om enkel Binche-Chimay-Binche nog toe te voegen aan zijn programma. "Het is ook een koers die niet zo ver is van mijn eigen streek. Het is een klein en mooi bedankje en geschenk aan mijn supporters, die al uren op de bus en op het vliegtuig gezeten hebben voor verplaatsingen naar de koers."