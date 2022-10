Gianni Marchand gaat als leider de slotdag van de Ronde van Iran in

Gianni Marchand is na rit 4 nog steeds de leider in de Ronde van Iran. Op de steile slotklim hield hij nog net genoeg over.

De 4e rit in de Ronde van Iran was de koninginnenrit. Onderweg waren er 2 beklimmingen en de aankomst lag op een steile aankomst bergop (3,2 km aan 7,9%). Het was Saeid Safarzadeh die de rit won. Hij won met 15 seconden voor Anatoliy Budyak. Leider Gianni Marchand werd 3e op 29 seconden. Marchand behield zijn leiderstrui, maar zag Safarzadeh tot 1 seconde komen. Marchand weet wie hij tijdens de slotrit in het oog moet houden.