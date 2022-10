Gianni Marchand schrijft de Ronde van Iran op zijn naam, Andreas Goeman wint de slotrit

Gianni Marchand heeft de Ronde van Iran gewonnen. In de slotrit kwam zijn leiderstrui niet meer in gevaar. Ploegmaat Andreas Goeman won de slotrit.

Na 4 ritten stond Gianni Marchand aan de leiding in de Ronde van Iran. In de slotetappe in de straten van Tabriz moest hij vooral Saeid Safarzadeh in het oog houden. Die stond op 1 seconde van Marchand.

Het draaide goed uit voor Marchand. Zijn leiderstrui kwam nooit in gevaar en hij finishte samen met Safarzadeh in het peloton. De slotrit werd uiteindelijk gewonnen door Andreas Goeman, ploegmaat van Marchand.

Zo was de Ronde van Iran zeer succesvol voor Tarteletto-Isorex. Naast de eindzege van Marchand wonnen ze met Marchand, Lennert Teugels en Goeman ook nog 3 van de 5 etappes. Voor Marchand waren zijn ritzege en zijn eindzege zijn allereerste profzeges uit zijn carrière.