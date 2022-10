Ook verloofde geniet van volksfeest en kijkt uit naar trouwdag in intieme kring: "Dringt door wat Remco heeft gedaan"

Het volksfeest in Brussel zal een herinnering zijn die Oumi en Remco voor eeuwig zullen koesteren. Hun trouwdag, dat moet dan weer een dag worden in intieme kring.

Oumi Rayane reageerde bij VTM Nieuws na het vaststellen van een grote opkomst van de fans op de Grote Markt. "Echt fantastisch. Zo veel mensen, zo'n sfeer: superleuk. Ik was een beetje bang dat er door de regen niet zo veel mensen gingen afkomen. Goede supporters."

VEEL MENSEN TROTS

Remco Evenepoel zelf was er vooraf toch niet helemaal gerust in, zo blijkt. "Zelfs een kwartiertje voor we aankwamen vroeg Remco nog of ik dacht dat er veel volk ging zijn. Als zo veel mensen trots zijn op Remco, dringt het echt wel tot mij door wat hij heeft gedaan."

In een al wondermooi jaar voor hen twee moet de mooiste dag misschien nog wel komen, wanneer ze binnenkort in het huwelijksbootje stappen. "Ik kijk er naar uit om één dagje in het teken van onze liefde te hebben en ik hoop ook dat we dat in intieme kring kunnen beleven. Er zijn zo veel momenten die in het teken staan van de fiets, de supporters en materiaal voor de media. De trouwdag wil ik voor ons houden."