'The Day After' is het besef aanwezig bij Remco Evenepoel: "Dankbaar voor alle mensen die voor mij gekomen zijn"

Remco Evenepoel, The Day After. Na alle vieringen die hem te beurt vielen, is het besef gekomen bij de wereldkampioen dat hij echt wel iets uniek heeft mogen meemaken.

Het is allemaal plezant om te beleven, maar het is ook goed denkbaar dat het na een drukke week wat gaat wegen op Remco Evenepoel. "Gezien de reden van al die vieringen, mag ik niet klagen. Ik kan er alleen maar van genieten. Ik kijk er naar uit om nog één keer te genieten in Binche-Chimay-Binche en dan zit het seizoen er voor mij op."

Evenepoel heeft inmiddels wel echt elk moment van de huldigingen in Dilbeek en in Brussel in zich kunnen opnemen. "Vooral toen ik deze ochtend op de fiets zat - dan heb je niets om over na te denken - realiseerde ik mij wat ik gisteren allemaal heb meegemaakt. Ik ben heel dankbaar voor alle mensen die voor mij gekomen zijn."

POSITIEF NERVEUS

Die waren dan ook met velen: de Grote Markt in Brussel stond vol. De populariteit van Evenepoel piekt natuurlijk na zijn eindzege in de Vuelta en de wereldtitel, maar vooraf weet je toch nooit hoeveel volk er gaat opdagen. "Het was niet dat ik bang was voor de opkomst op de Grote Markt. Ik was gewoon nerveus op een goede manier."

Het bleek al snel dat de sfeer er echt wel in zat. "Toen ik te wachten stond om het balkon op te gaan, hoorde ik de mensen al schreeuwen voor de andere jongens. Het weer zat ook mee, want 's ochtends regende het en nadien is het opgeklaard. Iedereen was onder de indruk, ook de ploegmaats. Het was een mooie dag. Het is iets wat ik mij heel mijn leven zal herinneren."