Wordt Philippe Gilbert de opvolger van John Lelangue? "Het moet van twee kanten komen"

Voor de opvolging van CEO John Lelangue bij Lotto-Soudal wordt de naam van Philippe Gilbert genoemd.

John Lelangue stopt na dit seizoen als CEO bij Lotto-Soudal. Hij gaat bij de organisatie van de Ronde van Polen aan de slag. Er wordt nu al druk gespeculeerd over zijn opvolger.

Philippe Gilbert wordt genoemd als zijn mogelijke opvolger. Jannie Haeck, de CEO van de Nationale Lotterij, was gisteren te gast in De Tribune en milderde die geruchten wel wat. “Ik denk dat het ook een beetje aan Gilbert is om interesse te tonen."

“Het moet van twee kanten komen, denk ik. Philippe wil ook graag cocommentaar geven, iets schrijven in de kranten. Dat begrijp ik ook. Na zo'n carrière heb je misschien iets van: dit circus mag een beetje stilliggen. Maar of hij de capaciteiten heeft om in zo'n ploeg te werken? Absoluut”.

De ploeg heeft ook een bureau aangesteld om alle sollicitaties te bekijken en een screening door te voeren.