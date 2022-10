Man die Tadej Pogacar bij UAE vastlegde en superscout was voor Patrick Lefevere, stopt als ploegleider bij UAE

Joxean 'Matxin' Fernández stopt als ploegleider bij Team UAE Emirates. Dat vertelde hij aan Wielerflits.

In 2017 haalde Joxean 'Matxin' Fernández Tadej Pogacar naar Team UAE Emirates. Matxin is ploegleider en sportmanager binnen het team. Daarnaast houdt hij zich ook bezig met de wedstrijdkalender, de planning en de contractonderhandelingen. Tussendoor vindt hij ook nog tijd om toptalenten op te sporen. Een hele boterham dus.

"Ik sta met veel mensen in contact en ook is het een heel stressvol jaar geweest. Daardoor zet ik een stapje terug. Ik ben 30 jaar ploegleider geweest, maar het is mooi geweest. Ik stop als ploegleider", vertelde Matxin aan Wielerflits.

Matxin zal bij UAE wel nog achter de schermen blijven werken. Hij zal niet meer in de wagen te zien zijn.

In het verleden was Matxin aan de slag bij Mapei. Ook richtte hij begin deze eeuw Saunier Duval-Prodir op. Bij Quick Step was hij ook een tijdje superscout.