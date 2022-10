Na 12 jaar zwaait Zdenek Stybar Quick Step-Alpha Vinyl uit in Binche-Chimay-Binche

Met Binche-Chimay-Binche heeft Zdenek Stybar zijn laatste wedstrijd op de weg in het shirt van Quick Step-Alpha Vinyl gereden. Hij zal wel nog in het veld of in een gravelrace dit jaar nog eens opduiken.

Na 12 jaar zit de periode van Zdenek Stybar bij Quick Step-Alpha Vinyl erop. Binche-Chimay-Binche was zijn laatste koers op de weg. Zelf heeft hij er weinig moeite. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat het wel raar zal zijn, maar dat hij ondertussen oud genoeg is om alles een plaats te kunnen geven. Hij zal contact blijven houden met de mensen waarmee het graag werkte en heeft ook geen wrange gevoelens tegenover Patrick Lefevere. Stybar begrijpt hoe de wielerwereld werkt. Vanaf volgend seizoen rijdt Stybar voor Team BikeExchange-Jayco. Zelf kijkt hij ernaaruit en hij vindt dat hij in een heel goede ploeg met topmateriaal rijdt. Wat de plannen bij zijn nieuwe ploeg zal zijn, weet Stybar nog niet. Hij laat alles aan de ploeg over om zijn programma te bepalen. Ook vindt hij het juiste moment om andere uitdagingen aan te gaan. Wanneer Stybar uiteindelijk zal stoppen, staat nog niet vast. Hij is ondertussen 37 jaar en een afscheid in 2024 op het WK veldrijden in Tabor behoort tot de mogelijkheden, maar voor Stybar moet dat vooral juist aanvoelen. Dat kan eender welke koers zijn. Alleszins zal hij zijn carrière niet nodeloos rekken, want de dag dat hij niet meer meekan, zal er volgens hem nooit komen.