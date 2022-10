'Huidige ploeg Israel-Premier Tech in zelfde schuitje als Lotto maar Jenthe Biermans blijft in WorldTour'

Voorlopig is het bij Israel-Premier Tech dat Jenthe Biermans zijn inspanningen levert. In de WorldTour zal volgend jaar wellicht geen plaats zijn voor de ploeg, wél voor Biermans zelf.

Het Laatste Nieuws meldt immers dat de overstap van de 26-jarige renner naar Arkéa-Samsic rond is. Op die manier zou Biermans alsnog op het hoogste niveau van het profwielrennen actief kunnen blijven. Momenteel is Biermans aan zijn derde opeenvolgende seizoen bij Isfrael-Premier Tech bezig.

OPTIES OVERWEGEN

Die ploeg zit in hetzelfde schuitje als Lotto Soudal: beide teams degraderen immers zo goed als zeker uit de WorldTour. Aangezien zijn contract aan het einde van dit jaar afliep, kon Biermans zijn opties overwegen en het is voor hem dus een overstap naar Arkéa-Samsic en een verlengd verblijf in de WorldTour geworden.

Het beste resultaat dat Biermans dit seizoen tot dusver liet noteren, is een vijfde plek in de Tour of Leuven. Voor zijn jaren bij zijn huidige Israëlische ploeg reed Biermans drie jaar voor Katusha-Alpecin.