WK-wedstrijden voor vrouwen worden in de toekomst langer, voor de elite tussen 150 en 180 kilometer

De internationale wielerunie UCI heeft bekendgemaakt dat vanaf 2025 het WK voor alle categorieën bij de vrouwen langer worden.

Het WK parcours bij de vrouwen mag tot nu toe tussen de 130 en 160 kilometer lang zijn. Die regel werd dit jaar overtreden door de UCI met een wedstrijd van 164,3 kilometer. In Glasgow volgend jaar zal de wedstrijd bij de vrouwen elite 157,4 kilometer lang zijn.

Vanaf 2025, het WK wordt dan in Rwanda gereden, mag dat dus tussen de 150 en 180 kilometer zijn. In dat jaar wordt er ook voor eerst een aparte beloftekoers georganiseerd. Voor de U23 gaat de UCI vanaf het WK in Rwanda wegwedstrijden organiseren tussen de 110 en 140 kilometer. Voor de junioren worden de afstanden opgetrokken van 60 tot 80 kilometer naar 80 tot 100 kilometer. Dit jaar was de wegwedstrijd bij de junioren slechts 67,2 kilometer lang.

Ook voor de tijdritten worden de afstanden langer. Voor de elite vrouwen gaat het van tussen 20 en 30 kilometer naar tussen 30 en 40 kilometer. Bij de beloften zal dat tussen 20 en 30 kilometer zijn. Ook voor de Olympische Spelen zullen deze regels gelden, al zal dat nog niet zo zijn in Parijs 2024.