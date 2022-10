📷 IN BEELD: Remco Evenepoel en Oumi Rayane hebben elkaar trouw beloofd en zijn nu een gehuwd koppel

Na alle wielersuccessen moest de belangrijke dag nog komen voor Remco Evenepoel en Oumi Rayane: ze zijn in het huwelijksbootje getreden.

Van een jeugdliefde tot een huwelijk: dat is het verhaal dat Remco en Oumi samen afgelegd hebben. Op hun grote dag reed Remco Evenepoel in een witte oldtimer met zijn bruid naast zich naar het gemeentehuis van Dilbeek, de gemeente waar hij sinds kort ereburger van is.

Op alle beelden van zowel het koppel als alle genodigden is te zien hoe de dag verliep in een uitgelaten sfeer. Graag laten we u hieronder via enkele foto's meegenieten. Het is inmiddels gebeurd: Evenepoel en 'zijn' Oumi hebben elkaar het ja-woord gegeven en gaan voortaan als man en vrouw door het leven.

© photonews

© photonews

© photonews