Marc Sergeant blikt terug op de carrière van Philippe Gilbert

Parijs-Tours is de laatste wedstrijd in de carrière van Philippe Gilbert. Marc Sergeant maakte vele jaren op de 1e rij zijn successen en tegenslagen mee.

Marc Sergeant kende Philippe Gilbert al van bij de junioren en zag toen al zijn talent. Aan Het Nieuwsblad vertelde Sergeant dat hij de keuze van Gilbert om eerst voor een Franse ploeg te rijden, slim vond. Gilbert wou meteen zijn eigen kans gaan en niet in een Belgische ploeg knechten. Daardoor kon hij ook onder de radar blijven, maar Vlaanderen maakte volgens Sergeant in 2006 kennis met Gilbert. Hij won toen de Omloop Het Volk.

Daarna zag Sergeant Gilbert naar zijn ploeg gaan. Sergeant weet nog toen Gilbert hem belde en tegen hem zei dat hij klassiekers wou winnen. In 2009 was het al prijs met de Ronde van Lombardije. Ook beleefde Sergeant het wonderjaar van Gilbert mee. Als ploegleider maak je zoiets maar 1 keer mee volgens Sergeant. Daarna zag hij Gilbert naar BMC vertrekken, waar Gilbert op zijn Cauberg wereldkampioen werd.

Sergeant weet dat Gilbert naar Quick Step ging om zijn palmares verder aan te vullen. Dat lukte hem ook met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Uiteindelijk lukte het hem niet om Milaan-San Remo te winnen. Sergeant weet dat als Gilbert zijn zinnen op iets zette het niet vaak fout liep. Volgens hem was Gilbert zo uitgekookt. Hij kon altijd helder nadenken en had veel buskruit in de benen.