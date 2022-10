Tim Merlier sluit alsnog in schoonheid af bij Alpecin-Deceuninck: "Had team afgelopen maanden iets meer willen geven"

Het is een afscheid in schoonheid geworden voor Tim Merlier bij Alpecin-Deceuninck nadat hij na enkele maanden waarin het vaak net niet was toch de Memorial Rik Van Steenbergen won.

Merlier klopte in de eendagskoers Mark Cavendish, de man die hij volgend seizoen gaat vervangen bij Quick-Step. Het is voor onze landgenoot zo toch nog het gedroomde einde van 2022 geworden. "Ik sluit bij Alpecin-Deceuninck een heel mooie periode af. Dat doen met een overwinning is altijd mooi."

DIVERSE REDENEN

Het was de eerste overwinning van Merlier sinds het BK. Onder meer in de Vuelta bleef de zege uit. "Natuurlijk had ik mijn team de afgelopen maanden nog iets meer willen geven, maar dat is er door diverse redenen niet altijd uitgekomen. Hoe hard ik ook mijn best deed, telkens liep het hier of daar wel mis."

Het moet dan ook een tikkeltje meezitten en dat was in die periode niet het geval. "Ik koos het verkeerde wiel, zat soms ingesloten in een of andere sprint, moest in de remmen omdat er voor mij renners dreigden te vallen, kortom het geluk was niet altijd aan mijn zijde." Maar eind goed, al goed.