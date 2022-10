Ineos Grenadiers kondigt afscheid van drie trouwe ploegleiders aan: ook Servais Knaven is daarbij

Opvallende wijziging in de staf bij Ineos Grenadiers: Servais Knaven en nog twee andere ploegleiders zullen de ploeg verlaten.

Over het vertrek van Knaven deden reeds geruchten de ronde, in de marge van de mogelijke interesse van Ineos in Remco Evenepoel en Davide Bramati. Laatstegenoemde is als ploegleider aan de slag bij Quick.Step en verkondigde later niet te zullen vertrekken.

Dat betekent niet dat Servais Knaven aan boord blijft bij Ineos: voor de Nederlander komt daar een einde aan een samenwerking van maar liefst twaalf jaar. De andere vertrekkers in de staff bij Ineos zijn de Australiër Brett Lancaster en de Noor Gabriel Rasch.

It’s been an incredible ride 🤝



At the end of this season we say goodbye to three long-serving Sport Directors. Thanks for everything @ServaisKnaven, @bdlancaster and @gabrielrasch. pic.twitter.com/FpMDwChLtX — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 11, 2022

Lancaster was sinds 2016 aan de slag bij Ineos: zeven jaar dus. Lancaster is daarmee diegene van de drie die het minst lang ploegleider was bij de Britse topploeg. Rasch zal negen jaar bij Ineos Grenadiers gewerkt hebben.