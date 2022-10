'Movistar wil met nieuwe sponsor concurreren met Jumbo-Visma en INEOS en haalt ex-sprinter van Quick-Step binnen'

Team Movistar wil een grotere speler worden in het wielrennen.

Movistar belandde dit seizoen even in de degradatiestrijd, maar kwam achteraf bekeken nooit in de problemen. Met het pensioen van Alejandro Valverde, die altijd goed was voor veel UCI-punten, moet Movistar op zoek naar vervangers. En die kosten geld.

De ploeg van Eusebio Unzué haalt in 2024 vers kapitaal binnen. Repsol, een Spaanse olie- en gasmaatschappij, zou vanaf dan mede-sponsor worden van het team. De ploeg wil hiermee in de buurt komen van het budget van Jumbo-Visma en ook het gat met INEOS Grenadiers en UAE Team Emirates verkleinen.

Voor Volgend seizoen haalt het team al een nieuwe renner binnen. Fernando Gaviria is einde contract bij UAE en kreeg daar geen contractverlenging. De Colombiaan ontbreekt volgens dat team de juiste arbeidsethos en mocht vertrekken. Aan hem om bij Movistar het tegendeel te bewijzen.

Voor 2024 zou het team ook onderhandelen met Carlos Rodriguez (21). De Spaanse kampioen op de weg wordt als een groot rondetalent gezien en is eind 2023 einde contract bij INEOS Grenadiers. Hij werd in de Vuelta nog zevende en in de Ronde van Lombardije werd hij knap vijfde.