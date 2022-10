Laura Verdonschot boekt in Spanje haar 2e seizoenszege

Laura Verdonschot heeft in Spanje haar 2e zege van het seizoen geboekt. Ze won in As Pontes de García Rodríguez.

In het begin van het seizoen koos Laura Verdonschot ervoor om kleinere crossen in Europa te rijden. Om zo meer UCI-punten te sprokkelen en een betere startpositie te verkrijgen. Haar plan werkte al. Verdonschot won afgelopen weekend in het Spaanse Xaxancx. Op woensdag nam ze deel aan de cross in As Pontes de Garcia Rodriguez. Ook daar won Verdonschot. Ze haalde het solo voor Asia Zontone en Lucia Gonzalez Blanco. Jinse Peeters werd 5e.