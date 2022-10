Matteo Trentin sprint autoritair naar de zege in de Ronde van Veneto

Matteo Trentin heeft de Ronde van Veneto gewonnen. Hij regelde gemakkelijk de sprint in een kopgroep van 5.

Na de Ronde van Lombardije werd er nog steeds in Italië gekoerst. De Ronde van Veneto vertrok in Padua en ging naar Vicenza. In de aanloop naar Vicenza waren er al 3 hellingen. Na de 1e passage van de finish waren er nog 2 lokale ronden van zo'n 22 km, met daarin de Arcugnano. In totaal reden de renners een kleine 160 km.

Niet zo lang na de start vertrok al een 1e vluchtersgroep. Daarbij zat met Ludovic Robeet een Belg. Hij was samen met 3 andere renners op pad. Op 100 km van de streep waren ze na een val nog met 3. Robeet zat nog steeds in de kopgroep.

Op zo'n 65 km van de streep vormde zich een achtervolgende groep met onder meer Diego Ulissi, Jay Vine, Alessandro De Marchi, Andreas Kron, Miguel Angel Lopez en Matteo Trentin. Zij maakten de oversteek en zo ontstond er een nieuwe kopgroep van 15 renners met Robeet nog altijd aanwezig.

Het was wachten tot de klim in de laatste ronde. Lopez viel aan en De Marchi, Trentin, Rémi Rochas en Mattéo Vercher konden alleen volgen. Zij reden naar de finish. Trentin regelde makkelijk de sprint en won voor Rochas en Vercher.