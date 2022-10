Dstny kon zich na degradatie uit World Tour terug trekken als sponsor, maar blijft om specifieke reden

Op 1 januari wordt Lotto-Soudal Lotto-Dstny, maar zo ver was het bijna niet gekomen.

Al in februari werd het nieuws aangekondigd dat Dstny vanaf 2023 de nieuwe naamsponsor wordt van de ploeg. Door de degradatie van de ploeg uit de World Tour kon Dstny zich door een clausule in het contract nog terug trekken, maar deed dat niet.

De CEO van Dstny, Daan De Wever, had in mei een goed gesprek met Jannie Haeck (CEO van de Nationale Loterij) en zei hem daar zijn mening. "Er is in deze ploeg veel te lang geteerd op het succes van het verleden. Ze zijn blijven stilstaan. Er moet een inhaalbeweging gemaakt worden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Bij de Nationale Loterij staan ze open voor de visie van De Wever, als dat niet het geval was geweest dan had Dstny zich ook terug getrokken. Er werd al afscheid genomen van CEO John Lelangue en er werd gebroken met het Energy Lab, de performance wordt nu binnen het team gedaan.

Dat de nieuwe wind zal aanslaan is De Wever ook zeker, anders was hij ook uit het project gestapt.