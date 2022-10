'Mark Donovan verlaat DSM en gaat naar Team Qhubeka'

Mark Donavan verlaat Team DSM. Dat meldt Wielerflits. Volgens VeloNews zou zijn nieuwe bestemming ook al zeker zijn.

Na 3 seizoenen zou Mark Donavon Team DSM verlaten. Dat meldde Wielerflits. Hij boekte in die periode geen enkele overwinning, maar was er in de Vuelta een paar keer dichtbij. Hij werd in 2020 4e en 5e in een etappe. Daarna kon hij niet echt doorbreken.

Nochtans kon hij bij de beloften als klimmer mooie adelbrieven voorleggen. Hij werd in 2018 4e in de Giro U23, 7e in de Ronde van de Alsace en 11e in de Ronde van de Toekomst.

Donavan zou na 3 jaar in de WorldTour een stapje terugzetten en naar het procontinentale niveau gaan. Volgens VeloNews zou hij naar Team Qhubeka gaan, die na hun jaartje op het continentale niveau weer een stap hogerop willen zetten.