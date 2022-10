Mathieu van der Poel rijdt vrijdag zijn laatste koers van het seizoen: "De mentale vermoeidheid is groter dan de fysieke"

Vrijdag rijdt Mathieu van der Poel zijn laatste koers van het seizoen. Daarna last hij een pauze in. Broodnodig, want hij voelt zich niet meer fris.

Vorige zondag reed Mathieu van der Poel nog het WK gravelracen en pakte hij brons. Woensdag reed hij de Ronde van Veneto, maar moest hij na ruim 100 km opgeven. Vrijdag rijdt hij nog de Serenissima Gravel, waarna zijn seizoen erop zit.

"Ik voel me niet zo fris meer", vertelde van der Poel aan cyclingnews. "En dit seizoen is de mentale vermoeidheid groter dan de fysieke. Er zit echt niet veel meer in de tank."

Ondanks de vermoeidheid zal van der Poel na vrijdag 3 wedstrijden gereden hebben: "Dat WK wou ik rijden, omdat het een beetje speciaal was. Ik heb dan ook Veneto toegevoegd, omdat ik anders maar op mijn hotelkamer had gezeten. En het is soms moeilijk om op het einde van het seizoen nog te trainen. Dus dan is het beter om nog een wedstrijd te rijden. Ik zal wel blij zijn als ik na vrijdag een korte rustperiode kan inlassen."

HET VELD

Na die rustperiode duikt van der Poel weer het veld in. Wat zijn programma zal zijn, is nog niet duidelijk. "Ik ga na de pauze pas beslissen in welke cross ik zal hervatten. Ik denk dat dat ergens eind november zal zijn, maar daar ben ik nog niet zeker van. Het zullen uiteindelijk 10 tot 15 crossen worden. Daarna bereid ik me voor op het voorjaar. Om nadien opnieuw rust te pakken en naar de Tour de France toe te werken.