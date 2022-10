Lionel Taminiaux pakt in Maleisië tweede zege van het seizoen: "Zelf gevraagd om hier te rijden"

De vijfde rit in de Ronde van Langkawi werd voor de tweede dag op rij gewonnen door een renner van Alpecin-Deceuninck.

Vrijdag won Jakub Mareczko de vierde rit, in rit vijf was de Belg Lionel Taminiaux sterker dan de Nederlander Julius van den Berg. Het is voor Taminiaux de tweede zege dit seizoen na een zege in de Vierdaagse van Duinkerke.

Taminiaux zat in een sterke kopgroep van elf met onder meer Gianni Moscon, Ryan Gibbons, Max Kanter en Julius van den Berg. De Belg en de Nederlander reden nog weg op het einde en sprintten voor de overwinning.

"Ik had vertrouwen in mijn sprint. Van den Berg zette de sprint vrij vroeg in, aangezien er een renner (Bettles, red.) bijna kwam aansluiten. In de laatste 50 meter kon ik hem (Van den Berg, red.) nog passeren", zegt Taminiaux

"Ik heb zelf gevraagd aan de ploegleiding om hier te rijden. Ik voelde me namelijk goed toen ik uit de Vuelta kwam. Het draait goed uit"