Ward Huybs iets sterker in eerste cross Zdeněk Štybar in Slowakije

In het Slowaakse Dohnany reed Zdeněk Štybar zijn eerste cross in meer dan anderhalf jaar.

In de Slowaakse C2-veldrit in Dohnany stond Zdeněk Štybar voor het eerst weer aan de start van een veldrit sinds het WK in Oostende op 31 januari 2021.

De 20-jarige Ward Huybs van Baloise Trek Lions was net iets sterker dan de Tsjech. Aan de streep had hij 17 seconden voorsprong op Štybar. Een andere Belg, Seppe Rombouts (24) eindigde op plek drie op 1 minuut 18 van Huybs.

De Grand Prix Dohnany 1 is de eerste van de twee crossen die Štybar aflegt. Zondag staat hij ook aan de start in de Grand Prix Dohnany 2. De echte test volgt op 23 oktober in Tábor. Dan neemt Štybar deel aan de Wereldbeker.