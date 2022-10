Bondscoach Sven Vanthourenhout maakt selectie voor Wereldbeker in Tábor bekend, drie nieuwkomers bij de mannen

Na de eerste twee manches van de Wereldbeker in Amerika trekken de renners dit weekend al naar het Tsjechische Tábor.

Bij de elite mannen rekent Vanthourenhout op Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout. Lander Loockx en Tom Meeusen zijn er nu niet bij, Jens Adams en Anton Ferdinande nemen hun plaats in. Ook Quinten Hermans staat al meteen aan de start. Thibau Nys start in de aparte beloftenkoers.

Bij de vrouwen staan Sanne Cant en Laura Verdonschot nu wel aan de start, in tegenstelling tot de Amerikaanse crossen.

