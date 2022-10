Dan Martin is geen fan het huidige wielrennen: "Naar wielrennen kijken is saai tegenwoordig"

Dan Martin (36) hing vorig seizoen zijn fiets aan de haak.

Na een rijke carrière van veertien jaar besliste de Ier Dan Martin om er vorig jaar mee te stoppen. De Ier kijkt nog altijd naar het wielrennen, maar doet dat niet meer met hetzelfde enthousiasme als vroeger.

“Wielrennen is best saai om naar te kijken nu niemand meer fouten maakt. Alles is zo nauwkeurig afgesteld dat je geen jongens ziet die slechte dagen hebben. Iedereen is qua voedingswaarde perfect, training is perfect en het ontbreekt aan dat menselijke element. Wielrennen is behoorlijk voorspelbaar geworden”, zegt hij in een gesprek met The Guardian.

De favoriete renner van Martin is Tadej Pogačar. En ook al zeggen mensen dat het de spannendste Tour ooit was, het ligt volgens Martin toch allemaal in de handen van de Sloveen. “Hij is het losse kanon dat aanvalt wanneer hij daar zin in heeft, terwijl de rest van het wielrennen zo bedacht en gecontroleerd is.”