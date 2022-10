Lucinda Brand komt terug uit Amerika met twee podiumplaatsen: "Winnen wordt elk jaar moeilijker"

Lucinda Brand strandde in Waterloo op plek twee, in Fayetteville werd ze derde.

Lucinda Brand moest in Fayetteville enkel Fem van Empel laten voorgaan. In Waterloo waren Van Empel en Alvarado te sterk voor de Europese kampioene.

"Het zijn goede resultaten. Met zulke sterke tegenstanders op het podium staan, is heel goed. Natuurlijk wil ik voor de overwinning gaan, maar ik ben ervan overtuigd dat die nog komt dit jaar", zei Brand achteraf.

"We wisten dat het elk jaar moeilijk zou worden om wedstrijden te winnen, maar ik kan het de andere rensters nog steeds moeilijk maken. Dus tot op dit punt ben ik tevreden". In de Exact Cross in Meulebeke kon Brand wel winnen.