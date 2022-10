Pauwels Sauzen-Bingoal wint nu alles maar vreest al terugkeer Van Aert en Van der Poel: "Elk jaar met de neus op de feiten gedrukt"

Pauwels-Sauzen Bingoal doet het uitstekend in het begin van veldritseizoen.

De twee Wereldbekers bij de mannen en de vrouwen werden telkens gewonnen door een iemand van Pauwels Sauzen-Bingoal. En de ploeg won negen van de tien tv-crossen. Beter kan het bijna niet vindt ook teameigenaar Jurgen Mettepenningen.

Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout vormen het gouden duo van Mettepenningen. En dan liet hij nummer twee in Fayetteville, Laurens Sweeck nog gaan. Maar een bewuste keuze in het belang van de cross stelt hij.

De dominantie van de ploeg duurt waarschijnlijk nog tot Wout van Aert en Mathieu van der Poel weer aan de start staan. "Daar moeten we niet flauw over doen. Elk jaar worden we door hen met onze neus op de feiten gedrukt. Zij zijn gewoon beter. Wij moeten onze zeges pakken vòòr Wout en Mathieu eraan komen" zegt Mettepenningen bij Het Nieuwsblad.

En dat de twee beste renners in het veld ook bij de besten zijn op de weg zijn is ook heel uitzonderlijk. Iets wat nog weinig zal voorkomen in het veldrijden.