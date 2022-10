Primož Roglič zit al opnieuw op de fiets, voor het goede doel: "Eerste keer met zeker 250 lachende gezichten rond mij"

Primož Roglič moet revalideren na zijn operatie. Al kan hij wel even op de fiets kruipen voor het goede doel. Dat toont het grote hart van de Sloveen.

In zijn thuisland heeft Primož Roglič meegedaan aan de 'Gouden Ronde', een initiatief van zijn eigen foundation voor het goede doel. Een fietstocht met allemaal wielerliefhebbers. "Het was de eerste keer dat ik rondreed met zeker 250 lachende gezichten", schreef de profwielrenner op Instagram.

Daar hoort een foto bij, waarop te zien is hoe een jongetje met een truitje van Jumbo-Visma enkele meters voor de rest reed. "Er waren aanvallen van bij de start", lacht Roglič. "We begaven ons op de wegen doorheen ons mooie land en vingen glimpsen op van goud en van mensen met grote harten, die ons doel erkennen."

Goed dat de drievoudige Vueltawinnaar op deze manier plezier kan beleven, terwijl er nog werk op de plank ligt om terug te goeien naar zijn beste niveau als profrenner. Roglič moest dit jaar zowel in de Tour als in de Vuelta opgeven na een valpartij. Het hoogtepunt van zijn seizoen was het winnen van Parijs-Nice.