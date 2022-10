Het EK in Namen kent een gewijzigd parcours

Van 4 tot en met 6 november gaat het EK veldrijden in Namen door. Het EK is al toe aan zijn 20e editie. Tijdens het weekend verwacht de organisatie zo'n 20 000 fans.

Dit seizoen behoort Namen niet tot de wereldbeker. Dat komt omdat de Citadel van Namen het decor van het EK is.

Op 4 november starten de masters het EK-weekend. Een dag later rijden om 11 uur de junioren vrouwen hun EK. Daarna volgen nog de beloften mannen (13.15 uur) en de elite bij de vrouwen (15 uur). Op 6 november zijn de junioren mannen (11 uur) en de mannen beloften (13.15 uur) aan de beurt. De elite bij de mannen sluiten om 15 uur het EK af.

Aan het parcours is er hier en daar wat gesleuteld. "Het komt goed overeen met het parcours van de wereldbeker", vertelde parcoursbouwer Erwin Vervecken op een persconferentie. "We hebben wel 2 veranderingen aangebracht. Het EK mag nog net ietsje anders zijn om het publiek het nodige spectakel te kunnen bieden. Boven aan het kasteel ligt er een nieuwe brug met een extra lus met een klim in. Net voor de aankomst keert een helling die tot zo'n 6 jaar geleden erin zat, terug."

Voriig jaar ging het EK in het Nederlandse Wijster door. Bij de mannen ging de Europese titel naar Lars van der Haar. Bij de vrouwen was Lucinda Brand de sterkste.