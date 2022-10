Renner van Movistar wint de Ronde van Langkawi, de slotrit gaat naar een Nederlander

Ivan Sosa heeft de Ronde van Langkawi gewonnen. In de slotrit die naar Alex Molenaar ging, kwam de eindzege voor Sosa niet meer in gevaar.

Met de slotrit van de Ronde van Langkawi werd de laatste UCI-wedstrijd van het wegseizoen gereden. Die slotrit was bijna identiek aan de rit ervoor. De plaatselijke ronde moest een keer meer gereden worden. De start en finish lag in Kuah.

We kregen al snel een kopgroep van 6 met daarbij Thomas De Gendt. Ook Jason Osborne en Alex Molenaar waren erbij. Zij kregen 2 minuten van het peloton waar Movistar en EF Education-EasyPost controleerden.

Bij het ingaan van de plaatselijke ronden waren nog 3 renners in de kopgroep over. De Gendt zat daar niet meer bij, maar wel nog Osborne en Molenaar. Ook was er nog een Fransman mee. Het peloton had moeite om het verschil kleiner te maken.

Op de laatste klim van de dag trok Osborne door. Enkel Molenaar kon nog volgen. In het peloton viel op die klim Reinardt Janse van Rensburg aan, maar hij kon de oversteek naar de kopgroep niet maken. We gingen naar een sprint tussen Osborne en Molenaar, waarin Molenaar duidelijk de snelste was. Ivan Sosa kroonde zich even later tot eindwinnaar van de Ronde van Langkawi.