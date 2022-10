📷 🎥 Lotto Soudal eert de periode van Tim Wellens met zijn mooiste momenten

Tim Wellens begon in de zomer van 2012 zijn profcarrière bij Lotto Belisol. Hij bleef daar tot het einde van 2022. Na meer dan 10 jaar gaat hij naar Team UAE Emirates.

In die periode kende Tim Wellens heel wat successen. Hij won ritten in de Giro en de Vuelta. Ook won hij de GP van Montréal, de Brabantse Pijl, de Tour de Wallonie, de Ronde van Polen en 2 keer de Eneco Tour.

Dat zijn heel wat mooie momenten. Lotto Soudal maakte ter ere van zijn afscheid een afscheidfilmpje die heel wat mooie momenten bevatten. Wellens vind de video alleszins al mooi. "Bedankt voor de mooie trip", klonk het bij hem nog op Twitter.

1⃣0⃣0⃣0⃣0⃣0⃣+ racing kilometres 3⃣4⃣ wins 4⃣Grand Tour stages 🥇Eneco Tour (2x), Tour de Pologne, Brabantse Pijl, Grand Prix de Montréal, Tour of Guanxi,... But most of all, always humble and every inch a gentleman. Thank you for more than a decade of memories, @Tim_Wellens 🤗 pic.twitter.com/QJJWgJPXmT

