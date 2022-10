Anna van der Breggen is nu ploegleidster van Lotte Kopecky: "Hele talentvolle en toegewijde renster"

Anna van der Breggen (32) stopte na seizoen met koersen, nu is ze ploegleidster bij SD Worx.

Na een carrière met onder meer zeven maal op rij de Waalse Pijl, twee keer wereldkampioen, vier keer de Giro, twee keer Luik-Bastenaken-Luik en Olympisch goud in London ging de Nederlandse op pensioen op 31-jarige leeftijd.

Van der Breggen is nu ploegleidster bij SD Worx, de ploeg van Lotte Kopecky. De twee fietsten nog samen in het peloton en de Nederlandse kan de prestaties van Kopecky dan ook naar waarde schatten. "Als je kijkt wat voor jaar ze heeft gehad, dat is echt wel indrukwekkend", zegt ze bij Het Niewsblad.

"En ook de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen, onvergetelijk. Een hele talentvolle en toegewijde renster. Als ze een plan in haar hoofd heeft, dan gaat ze dat ook vaak doen. Als het niet lukt dan zie je wat dat met haar doet en de volgende keer gaat ze dan weer vol om het wel te halen", zegt de Nederlandse.