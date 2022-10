Opleidingsploeg Lotto rond met kern en koerst in '23 op continentaal niveau: "Talenten proeven van koersen met profs"

De opleidingsploeg van Lotto, daar ontfermt Kurt Van de Wouwer zich over. De stap naar continentaal niveau zetten: dat is wat er volgend jaar te gebeuren staat.

Het opleidingsteam zal volgend jaar de naam Lotto Dstny Devo Team krijgen. Teammanager Van de Wouwer zal in 2023 beroep kunnen doen op een kern van 17 jonge en getalenteerde renners. Die zullen zich dus ook af en toe al eens met de profs kunnen meten.

"De stap naar het continentale niveau is een logische evolutie", zegt Van de Wouwer. "Zo zullen onze jonge talenten kunnen proeven van koersen samen met de profs in de ProSeries en op .1 niveau. Zo verkleinen we niet alleen de stap naar het profniveau, ook de integratie van de jonge talenten binnen onze profploeg zal zo vlotter verlopen."

OOK SEGAERT IN OPLEIDINGSPLOEG

Dit zijn de 17 namen die volgend jaar voor het Lotto Dstny Devo Team gaan rijden: Ramses Debruyne, Jelle Declerck, Tijl De Decker, Axel De Lie, Jelle Harteel, Branko Huys, Joshua Giddings, Robin Orins, Milan Paulus, Gianluca Pollefliet, Cameron Rogers, Alec Segaert, Jarne Van de Paar, Lorenz Van de Wynkele, Cédric Van Raemdonck, Viktor Verschaeve en Jago Willems.