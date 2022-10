Quinten Hermans wint meteen bij zijn seizoensdebuut met overmacht in Ardooie

Quinten Hermans dook in Ardooie voor de 1e keer dit seizoen het veld in. Hij heeft die cross ook meteen. Felipe Orts en Laurens Sweeck eindigden mee op het podium.

In Ardooie stond er mooi volk aan de start. Quinten Hermans dook het veld in en ook Zdenek Stybar maakte voor het eerst dit seizoen in België zijn opwachting. Verder waren er onder meer ook Laurens en Diether Sweeck, Felipe Orts, Jens Adams en Daan Soete.

Na 2 snelle ronden had zich een viertal afgescheiden van de rest. Dat waren de gebroeders Sweeck, Hermans en Orts. Een ronde later was die kopgroep gegroeid naar zo'n 10 renners. Onder meer Stybar was uit de achtergrond teruggekomen en hij voerde de kopgroep aan.

Uit die kopgroep reden Hermans, Orts en Laurens Sweeck weg. Het zou uiteindelijk tussen die drie gaan. Halfweg de cross schudde Hermans aan de boom en hij was rebbedebie. Hij won met overmacht bij zijn seizoensdebuut.

Achter hem streden Orts en Laurens Sweeck voor plaatsen 2 en 3. Orts drong het meeste aan en liet Sweeck uiteindelijk voor de 2e plaats achter. Sweeck eindigde op 3. Stybar moest zijn inspanningen tijdens het 1e deel van de cross bekopen en zakte weg. Uiteindelijk kwam hij als 16e over de streep.