Luis Leon Sanchez keert terug naar het oude nest

Luis Leon Sanchez is opnieuw renner van Astana. Hij heeft een eenjarig contract getekend.

In zijn carrière reed Luis Leon Sanchez al vele jaren voor Astana en hij gaat daar nog een seizoen aan toevoegen. Na een jaar bij Bahrain-Victorious keert hij terug naar het Kazachse team.

"Ik ben zeer blij dat ik terug thuis kom", vertelde Sanchez. "Het geeft me veel voldoening en motivatie. Ik wil het hele team en manager Alexander Vinokourov bedanken voor deze mogelijkheid." Ook Vinokourov is opgetogen dat Sanchez terugkeert.

Sanchez reed voor Bahrain 7 opeenvolgende seizoenen voor Astana. Ook in 2006 reed hij al voor het team. In zijn periode bij Astana won Sanchez 13 wedstrijden. Een rit in de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Zwitserland en het Spaans kampioenschap waren zijn grootste zeges in de kleuren van Astana.