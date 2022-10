Egan Bernal wil opnieuw naar de Tour: "Denk dat pauze van dit jaar me zal helpen"

Na zijn trainingsongeval begin dit jaar kon Egan Bernal bijna niet koersen, in 2023 wil hij er weer voluit voor gaan.

Op 24 januari van dit jaar botste Egan Bernal zwaar in zijn thuisland Colombia op training tegen een geparkeerde bus. Bernal keerde op 16 augustus terug in koers en zou nog aan 12 koersdagen komen dit jaar.

Bernal hoopt in 2023 weer een uitgebreid programma te rijden. "Als we er vanuit gaan dat alles goed gaat, en als ik de kracht volledig terugkrijg in mijn rechterbeen, hoop ik 2023 te beginnen als een normale renner", zegt hij bij de Colombiaanse radiozender Caracol Radio.

"Ik zou graag terugkeren naar de Tour. Ik heb acht of negen maanden om dat voor elkaar te krijgen en mentaal voel ik me er klaar voor. Sterker nog, ik denk dat de pauze van dit jaar me zal helpen. Dus 100 procent ‘ja’: ik wil een grote ronde doen en hopelijk is dat de Tour."