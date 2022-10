Romain Bardet zal naar eigen zeggen nooit een grote ronde winnen: "Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zijn koersgenieën"

Romain Bardet heeft tijdens zijn carrière al verschillende keren op het podium van een grote ronde gestaan. Het hoogste schavotje zal er volgens hem nooit meer komen.

"Ze hebben iets extra", vertelde Romain Bardet over Remco Evenepoel en Tadej Pogacar aan Eurosport. "Het zijn koersgenieën. Als zij 100% zijn, dan is er niets meer aan te doen en strijden de anderen voor de ereplaatsen. Ze geven niets om de rest. Iedereen weet ook hoe het tempo de laatste jaren hoger ligt."

"Ook tijdens de beklimmingen ligt de snelheid hoger", ging Bardet verder. "Dat komt door de opmars van de superteams. Bij Team UAE Emirates en Jumbo-Visma kunnen 5 of 6 renners van hun selectie kopman zijn. Voor ons is dat ingewikkeld en het is hopen dat we kunnen overleven."

Enkel jaren geleden behoorde Bardet nog bij de topfavorieten om de Tour te winnen, maar zelf vindt hij die tijd voorbij. "Er is een nieuwe generatie gekomen die sterker is dan de onze. Nochtans heb ik betere waarden dan enkele jaren geleden. Het wielrennen is de laatste 6 jaar gewoon enorm snel geëvolueerd."