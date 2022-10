"Zet mijn huis erop in dat Evenepoel naar de Giro gaat" en "Roglič geen kopman meer in de Tour"

Zien we de twee tenoren van de Vuelta terug in de Giro in 2023?

Remco Evenepoel en Primož Roglič waren op weg naar een groot duel in de voorbije Vuelta, tot Roglič uitviel in de zestiende rit. De ploegleider van BikeExchange-Jayco, Matthew White, vertelde eerder al dat Simon Yates volgend jaar wellicht niet mikt op de Giro door de vele teleurstellingen die hij daar opliep de voorbije jaren. White gelooft ook dat de wereldkampioen de Giro rijdt. "Ik zet mijn huis erop in dat Evenepoel aan de start zal staan. Hij zou de hele Belgische media met zich meenemen als wereldkampioen en winnaar van de Vuelta", zegt hij bij VeloNews. "Roglič geen kopman meer in de Tour" Ook de Sloveen Primož Roglič mogen we aan de start verwachten volgens White. "Zijn dagen als kopman voor Jumbo-Visma in de Tour zijn waarschijnlijk geteld. Hij oogt een ambitieuze renner, dus volgens mij legt hij liever de focus op een andere grote ronde. Daarbovenop ligt het parcours van de Giro hem." Roglič nam in 2016 en 2019 al eens deel aan de Giro. In 2019 werd hij derde na Richard Carapaz en Vincenzo Nibali.