Daan Soete prikt naar Tomas Van Den Spiegel: "Denk ook eens aan compensaties"

De wereldbeker veldrijden heeft al 2 crossen buiten Europa. Daar kunnen in de toekomst enkele bijkomen, maar niet iedereen ziet dat zitten.

In het begin van het seizoen trok de wereldbeker veldrijden naar Waterloo en Fayetteville in de VS. Voor velen een dure onderneming. Er zijn ook verschillende renners en rensters die daarom ervoor kiezen om de oversteek niet te maken.

Mogelijk komen er in de toekomst nog enkele van die verre bestemmingen bij. Uit een gesprek van Tomas Van Den Spiegel met Het Laatste Nieuws bleek dat er gesprekken met organisaties in Afrika en Zuid-Amerika worden gevoerd.

Niet iedereen is daarmee gediend. Daan Soete reageerde op Twitter. "Allemaal goed en wel die exotische bestemmingen, Tomas Van Den Spiegel, maar heb je al eens aan compensaties voor renners en teams gedacht."