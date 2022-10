Volledig Belgisch podium in beloftencross Tábor: Thibau Nys haalt het na een duel met Jente Michels

Op de Wereldbeker in Tábor hebben de beloften hun cross al gereden. Thibau Nys en Jente Michels streden in Tsjechië voor de overwinning.

De Belgische talenten kwamen uitstekend uit de verf in de beloftencategorie in Tábor: de eerste vier waren allemaal Belgen. Het waren Jente Michels, Thibau Nys, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure die deze posities wisten in te nemen.

Het waren wel slechts twee van deze vier die echt in aanmerking kwamen voor de overwinning. Het was vooral een strijd tussen Nys en Michels. Dat duel bleef haast duren tot aan de aankomst. Nys kwma als eerste over de streep, met een secondje tussen hem en zijn voornaamste belager.

De laatste podiumplaats was voor Emiel Verstrynge, die 36 seconden na de winnaar over de finish reed. Wyseure was de laatste die binnen de minuut van Nys bleef. De Nederlander Pim Ronhaar maakte de top vijf compleet.