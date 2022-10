Kenny Molly vindt onderdak bij Frans team nadat hij ondanks beste seizoen aan de deur werd gezet bij Bingoal Pauwels Sauces WB

Nadat zijn vader de overstap maakte van Bingoal Pauwels Sauces WB naar Quick-Step, was Molly (25) niet meer welkom bij zijn ploeg.

Johan Molly, de vader van Kenny, maakt na vier jaar de overstap van verzorger bij Bingoal Pauwels Sauces WB naar Soudal-Quick Step om er talentscout te worden. Kenny Molly had al een contract voor 2023, maar mocht er toch vertrekken.

Bingoal Pauwels Sauces WB verdacht Johan Molly ervan dat hij renners zou meenemen naar Soudal-Quick Step en zette zijn zoon dan maar aan de deur. Kenny Molly moest plots op zoek naar een nieuwe ploeg.

Die heeft hij nu gevonden. Molly gaat voor het Franse continentale Go Sport-Roubaix Lille Métropole rijden. Dat is toch een stap terug want hij komt van een pro continentale ploeg. Molly rijdt er contract voor één jaar.

Molly behaalde dit seizoen meerdere ereplaatsen. Zo werd hij twaalfde in de Volta Limburg Classic en achtste in de International Tour of Hellas. Hij werd ook zevende in de slotrit van de Ronde van Kroatië.