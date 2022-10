Oudste Australische rittenkoers staat ook in 2023 niet terug op het programma

Na de geschrapte edities van 2021 en 2022 komt de Australische rittenkoers ook in 2023 niet terug.

De Herald Sun Tour is de oudste Australische rittenkoers en werd al 67 keer georganiseerd, de laatste keer in februari 2020, net voor de coronapandemie. Jay Hindley blijft zo nog even de laatste winnaar.

De organisatie laat weten dat “ze achter de schermen hard hebben gewerkt om het evenement volgend jaar mogelijk te maken”, maar dat er, na lang nadenken, “nu echte gezondheids- en werkveiligheidsproblemen zijn voor renners en personeel”, zegt de organisatie een Cycling Tips. Wat ze daarmee precies bedoelen is niet geheel duidelijk.

Het contract voor het organiseren van de Herald Sun Tour, dat de afgelopen jaren door GTR Events werd gehouden, liep tijdens de pandemie af en niet werd verlengd, vermeldt Cycling Tips nog.