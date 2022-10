Marianne Vos 2e bij haar seizoensdebuut in het veld: "Tevreden met het resultaat"

Marianne Vos begon haar veldritseizoen met de Nacht van Woerden. Ze werd meteen 2e en daar was ze tevreden over.

"Het was voor mij volle bak", vertelde Marianne Vos na de wedstrijd aan Wielerflits. "Hier in Woerden is het altijd super snel en constant draaien en keren en terug optrekken. In de laatste ronde moest ik even uit het klikpedaal toen Kata Blanka Vas versnelde en toen zette ik alles op alles voor plaats 2."

Vos werd ook 2e en was ook tevreden met het resultaat: "Het is altijd afwachten waar je staat, maar ik ben tevreden met mijn seizoensdebuut. Het is altijd even spannend. Na het wegseizoen heb ik enkele weken rust genomen. De laatste weken heb ik de trainingen weer opgepakt. Hopelijk kan ik deze lijn doortrekken."

LAMP

Opvallend was ook dat Vos met een lamp op haar fiets rondreed. "Het was zeker niet de 1e keer", zei ze daarover. "Want op de weg heb ik dat ook al gedaan. Met dat het hier zo goed verlicht is, was het misschien niet echt nodig, maar op enkele punten kwam het wel goed van pas."