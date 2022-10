'Overstap van tweevoudig ritwinnaar in Vuelta van Alpecin-Deceuninck naar UAE komt steeds dichterbij'

De Australiër Jay Vine (26) maakte tijdens de voorbije Vuelta heel wat indruk. Hij won twee bergritten en eindigde nog twee keer in de top tien. Vine droeg ook tien dagen de bergtrui, maar moest in rit 18 opgeven na een zware valpartij.

Vine, die zijn contract bij Alpecin-Deceuninck verkreeg door een competitie op Zwift te winnen, heeft nog een contract tot eind 2023 bij de ploeg van de gebroeders Roodhooft.

Maar een overstap naar UAE Team Emirates, het team van Tadej Pogačar, lijkt alsmaar dichterbij te komen. Dat bevestigen twee bronnen dicht bij het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. Het wordt dus bang afwachten voor het Belgische team of een van hun toppers blijft voor volgend seizoen.

